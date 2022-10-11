Член ВГА Рогов назвал сроки освобождения Запорожской области от ВСУ Член ВГА Рогов: освобождение Запорожья от ВСУ может произойти быстрее, чем кажется

Фото: РИА Новости

Владимир Рогов

Освобождение занятых Украиной позиций в Запорожской области может произойти намного быстрее, чем кажется, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, руководство ВСУ намерено захватить Запорожскую АЭС до прихода осенней холодной и дождливой погоды, и времени на это остается немного, тогда как жители региона готовы защищать свой край.

Так что пусть украинские боевики не тешат себя иллюзиями. Освобождение занятых на сегодня ими позиций в Запорожской области может произойти намного быстрее, чем многим кажется, — заключил Рогов.

Ранее член администрации региона заявил, что киевские власти начали идеологическую и информационную подготовку наступления на регион. В частности, массово снимаются ролики для западного потребителя с рассказами, что такое Запорожская область, как и почему она должна быть «освобождена». По его словам, провокации можно ожидать уже в ближайшее время, а активизация боевых действий может начаться в течение двух-трех недель.

Кроме того, стало известно, что на линии фронта в Запорожской области Киев сосредоточил большое число наемников. По словам Рогова, на украинской стороне воюют иностранцы из более чем 30 государств. Их стягивают к линии фронта, чтобы они чинили террор, подчеркнул представитель ВГА.