Член ВГА Рогов назвал признаки подготовки десантной операции у Энергодара Член ВГА Рогов: обстрел берега говорит о подготовке высадки украинского десанта у Энергодара

Фото: МО Украины

Украинские войска ведут обстрелы береговой линии у города Энергодар и готовятся к проведению десантной операции, заявил в эфире программы «Соловьев Live» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, пристрелка «по конкретным площадям» позволит высадить десант в прибрежной зоне и защищать его.

Украинские войска старательно обстреливают береговую линию вблизи Энергодара и пригорода, что лишний раз говорит о том, что они готовятся к высадке десанта, — сказал Рогов.

Ранее Рогов предположил, что ВСУ собираются высадить десант в районе Запорожской АЭС. По его информации, в подконтрольной киевской власти части Запорожской области уже находится свыше 450 подготовленных представителей элитных войск, которых могут отправить для захвата ЗАЭС. Рогов добавил, что план по форсированию Днепра разрабатывается британскими спецслужбами.

Между тем глава Энергодара Александр Волга заявил, что прорыв украинских военных к городу и в направлении Запорожской АЭС невозможен. По его словам, российские военные контролируют ситуацию, а любое наступление со стороны ВСУ осложнено водной преградой в виде реки Днепр.