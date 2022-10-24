Член ВГА Рогов назвал вероятную цель воскресного обстрела Энергодара Член ВГА Рогов: целью воскресного обстрела ВСУ в Энергодаре мог быть автобус с сотрудниками ЗАЭС

Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Целью воскресного обстрела Энергодара со стороны украинских войск мог быть автобус с сотрудниками Запорожской АЭС, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, ракетный удар по гостинице, где ранее жили сотрудники «Росэнергоатома», произошел ровно спустя минуту после проезда мимо гостиницы автобуса с сотрудниками ЗАЭС.

Наносился удар во время, когда в районе гостиницы должен был проехать автобус с сотрудниками Запорожской АЭС, которые, по всей вероятности, и должны были стать одной из целей украинских террористов, — сказал Рогов.

Он уточнил, что в результате обстрела никто не пострадал, в гостинице в это время тоже никого не было.

О том, что ВСУ нанесли удар по гостинице в Энергодаре, где проживают сотрудники «Росэнергоатома», ранее сообщил советник гендиректора концерна Ренат Карчаа. Он подтвердил, что сотрудников ведомства в момент удара в гостинице не было. По словам советника, он сам должен был находиться в здании вместе с командой, однако переехал оттуда в субботу, 22 октября, о чем мало кто знал. Карчаа также добавил, что выступал против проживания там кого-либо, потому что объект находился «в зоне пристального внимания».