Член ВГА Рогов назвал новое направление для наступления сил ВСУ Член ВГА Рогов: ВСУ могут предпринять попытку наступления на Запорожском направлении

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские вооруженные силы начали масштабную перегруппировку на Запорожском направлении, заявил в эфире программы «Соловьев Live» член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, ВСУ могут рассматривать это направление в качестве приоритетного для очередной попытки наступления наряду с Херсонской областью.

Как я и предполагал, [ВСУ], перебросив свои войска с Харьковского направления в Днепропетровск, отправили значительную часть не только на Херсонское направление, но непосредственно и на Запорожское направление — в районы Орехово и Гуляйполе с перспективой удара по Васильевке, по Пологам, — сказал Рогов.

Ранее он заявил, что украинской армии поставлена задача любой ценой захватить Херсон и Запорожскую АЭС до конца осени. По словам Рогова, президенту Украины Владимиру Зеленскому особенно важно показать значительные видимые успехи до 8 ноября, когда в США пройдут промежуточные выборы в конгресс. В этих условиях захват Херсона становится для ВСУ стратегически важным, тогда как захват ЗАЭС, по мнению Рогова, выглядит пиар-акцией, призванной привлечь внимание международного сообщества.