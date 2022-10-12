Член ОГА Рогов: в Запорожской области присутствуют наемники из 34 стран

Фото: Capt. Angelo Mejia/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Наемники из 34 стран воюют в составе украинских войск на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда» член главного совета региона Владимир Рогов. По его словам, они также присутствуют в городе Запорожье, на базах и в других точках скопления сил ВСУ.

Нами подтверждено присутствие наемников из 34 стран на запорожской линии боевого соприкосновения, в самом городе Запорожье, на базах и так далее, — сказал Рогов.

Ранее член главного совета региона заявил, что иностранцев из более чем 30 государств стягивают к линии фронта, чтобы они чинили террор над местными жителями, которые связывают свое будущее только с Россией. По его словам, к наемникам присоединяются выходцы из западных областей Украины.

До этого директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук отметил, что США помогают Киеву вербовать иностранных наемников и дают ориентировки по проведению атак. Все это делает Вашингтон стороной конфликта на Украине. Также Полищук напомнил, что в Британии организовали обучение военных Украины, для чего привлекают инструкторов из стран Запада.