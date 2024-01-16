В Херсонской области Генический районный суд приговорил к 3,5 года колонии строгого режима 42-летнего местного жителя, сообщает ТАСС. Мужчина был членом незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский батальон им. Номана Челебиджихана» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и занимался перевозкой к пунктам пропуска на границе между Украиной и Россией участников нацбатальона, которые блокировали проезд в Крым коммерческих грузов