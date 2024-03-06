Экс-главу молодежного парламента российского региона обвинили в педофилии Baza: экс-главу Молодежного парламента Кировской области обвинили в педофилии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что в Кирове задержан 25-летний бывший глава молодежного парламента Михаил З., его обвинили в сексуальном насилии в отношении 11-летней школьницы. По данным канала, возбуждены два уголовных дела по статьям об изнасиловании и насильственных действиях.

Baza сообщает, что речь идет о преступлениях, совершенных в конце 2022-го — начале 2023 года, когда Михаил З. занимал должность председателя регионального молодежного парламента. По информации канала, подозреваемый растлевал девочку на протяжении нескольких месяцев в квартире, которую он арендовал в Кирове.

Ранее президента Федерации кикбоксинга Сочи Амаяка Давыдова задержали по подозрению в растлении собственного сына. Мужчина, по предварительным данным, как минимум два года издевался над мальчиком 2016 года рождения, все происходившее он снимал на камеру.

До этого стало известно о задержании 20-летнего студента в Санкт-Петербурге по делу о шантаже 15-летнего школьника. Молодой человек в переписке вымогал у подростка интимные фотографии. Переписку обнаружила мать школьника и обратилась в полицию.