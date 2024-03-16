Член комиссии залила зеленкой урну для голосования в Ижевске

Член комиссии вылила зеленку в урну для голосования в Ижевске, передает пресс-служба избиркома региона. Там отметили, что работники участка помешали испортить большинство подписей, женщину задержала полиция. Комиссия завершила голосование в штатном режиме.

Операторы КОИБ вовремя отреагировали, бюллетени остались в сохранности. Сотрудник МВД, дежурящий на участке, быстро принял все необходимые меры. Участковая комиссия завершила голосование в штатном режиме. Участковая комиссия завершила голосование в штатном режиме, — уточнила пресс-служба.

Ранее москвичка залила зеленкой урну с бюллетенями на избирательном участке на Алтуфьевском шоссе. Злоумышленницу инструктировали по телефону, она выкрикивала проукраинские лозунги. Как позднее уточнили в Следкоме, на гражданку завели уголовное дело по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий), ей грозит срок до пяти лет. Происходящее попало на видео: на кадрах видно, как девушка выплескивает жидкость на документы.

По данным Общественной палаты, аналогичный инцидент ранее был выявлен и в Ростовской области. На фоне этого зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев призвал усилить охрану урн с бюллетенями на выборных участках. В двух регионах, по его словам, злоумышленники испортили урны, влив в них чернила.