Член избиркома из Димитровграда выиграла машину в викторине на выборах В Ульяновской области член избиркома выиграла в викторине УАЗ «Патриот»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член избиркома Оксана Башева стала победительницей розыгрыша УАЗ «Патриот» в Ульяновской области, сообщил Telegram-канал «Подъем». Организатор викторины считает это чистой случайностью.

Участники конкурса должны были ответить на исторические вопросы и передать заполненный буклет волонтерам на избирательном участке. Организатор подчеркнул, что каждому участнику разрешалось получить только один буклет, поэтому приход вместе с семьей увеличивал шансы на выигрыш. В викторине «Любимый город» разыграли девять автомобилей УАЗ «Патриот», в числе обладателей которых оказалась зампред участковой избирательной комиссии № 3244 в Димитровграде Оксана Башева.

Организатор викторины Сергей Клопков заявил, что все победители викторины — случайные люди и никаких предпочтений при розыгрыше не было. Так, среди победителей викторины оказались многодетная семья, где мама работает в детском саду и находится в декретном отпуске, еще одной участницей стала работник регистратуры в поликлинике, муж которой участвует в СВО.

Организатор также добавил, что сама Башева изначально не поверила в победу и подозревала мошенничество. Однако она убедилась в реальности происходящего, когда была приглашена на церемонию награждения на следующий день.

Здесь же никто не застрахован. Если бы губернатор участвовал, губернатор мог бы оказаться победителем. Это стечение обстоятельств. Люди просто не умеют радоваться за других, — заявил организатор викторины.

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