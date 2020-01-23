https://static.news.ru/photo/cd1a45d6-3e7c-11ea-b541-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Забайкальские следователи проверяют информацию о мужчине из Читы, который жил в аварийном доме без воды и отопления вместе с четырьмя малолетними детьми.

Помещение находится в аварийном состоянии, не имеет элементарных бытовых условий. Дети обогреваются открытым огнём, неухожены, — сообщает Life.

Следователи в настоящее время выясняют причины, которые привели семью к таким условиям жизни, также им предстоит дать оценку действиям органов опеки. Известно, что семью уже переселили во временное жильё, жители города собрали им продукты питания и одежду.

Как писал NEWS.ru, бывший друг школьника из Саратова, которого госпитализировали в состоянии алкогольного опьянения, рассказал о том, что 10-летний мальчик раньше уже употреблял спиртное. Он выпивал по утрам, а потом гулял целый день, чтобы протрезветь. Отмечается, что деньги на спиртное мальчик воровал у родителей. Мать и отец пьяного школьника, судя по рассказу его знакомого, тоже приверженностью к трезвому образу жизни не отличаются.