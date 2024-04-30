Читинец продиктовал код из СМС-сообщения и потерял 13 млн рублей Мошенники обманули 39-летнего жителя Читы на 13,2 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники выманили обманным путем у 39-летнего жителя Читы 13 млн 200 тыс. рублей, они позвонили мужчине с неизвестного номера и представились работниками сотового оператора, а позже сотрудниками Центробанка, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Злоумышленники убедили жертву, что его банковские счета хотят взломать, и предложили «безопасную схему» по сохранению денег.

Сначала читинцу позвонила девушка, заявившая о необходимости подтвердить номер телефона на «Госуслугах», для этого нужно было назвать код из СМС-сообщения. Следом мужчина получил уведомление о том, что в его профиль на портале «Госуслуги» зашли с чужого устройства. В этом же сообщении были указаны контакты «специалиста информационной поддержки», с которым нужно связаться в таких случаях.

По этому телефону «специалист» подтвердил, что в профиль зашли посторонние, и переключил на другого злоумышленника под видом специалиста Центробанка. Тот убедил мужчину в необходимости перевести все деньги со вкладов на «безопасный счет», поскольку жертве стали поступать многочисленные сообщения о взятых микрозаймах. Он переводил деньги на «безопасные счета» в течение восьми дней. Остановился потерпевший, когда в одном из банков ему заблокировали счет.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники начали применять новый «гибридный» сценарий обмана россиян с участием псевдосотрудников операторов связи, полиции или «Госуслуг». Многоэтапная схема заключается в том, что аферисты раскрывают себя сами, однако при последующих звонках от сообщников им удается обмануть жертв.