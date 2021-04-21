Города воинской славы оставили с разбитыми дорогами

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Жители городов воинской славы обратились к властям с просьбой отремонтировать дороги. Всё дело в том, что нацпроект «Безопасные качественные дороги» затрагивает пока только населённые пункты с количеством жителей от 200 тысяч человек, а что делать остальным — неизвестно, пишет «Парламентская газета».

Впрочем, как рассказал председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественного совета при Министерстве транспорта Илья Зотов, к 2025 году планируется включить в этот список агломерации с населением от 100 до 200 тысяч человек. Тем не менее всё ещё остро стоит вопрос, что делать менее крупным населённым пунктам, которые не подпадают под требования нацпроекта.

Получается, условному Можайску, где населения всего 30 тысяч человек, ещё долгое время не видать капитального ремонта дорог и сооружений. А ведь это город воинской славы, — напомнил Зотов.

В письме вице-премьеру Марату Хуснуллину общественники просят включить в паспорт нацпроекта агломерации, имеющие статус «Город воинской славы» и «Город трудовой доблести». Это позволит провести ремонт в малых населённых пунктах, где состояние дорожного полотна очень плохое.

Эксперт привёл в пример состояние дорог в Коврове, который был удостоен звания города воинской славы в 2011 году. Разбитые дороги становятся причиной возникновения аварийных ситуаций, а давно не ремонтировавшийся мост, связывающий две части города, в случае обрушения грозит заблокировать на длительное время всё железнодорожное сообщение между Москвой и Нижним Новгородом.

Города воинской славы и трудовой доблести должны быть приоритетом работы при реализации национального проекта, так как многие жители сейчас сравнивают нынешнее качество дорог с «военным временем», — выразил своё мнение Зотов.

Отмечается, что большая часть городов со званиями уже включена в список нацпроекта. По сути, в него требуется добавить всего 27 наименований. В связи с этим общественники обратились к вице-премьеру Марату Хуснуллину с просьбой рассмотреть возможность корректировки нацпроекта на плановый период с увеличением финансирования исходя из роста агломераций участников программы.

Стоит заметить, что правительство РФ регулярно выделяет солидные суммы на улучшение жизни россиян. Так, ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что все траты на озвученные президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию инициативы просчитаны, на их реализацию есть необходимые ресурсы. За два года из бюджета будет выделено 400 млрд рублей на реализацию инициатив.