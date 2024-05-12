Число жертв в Белгороде выросло до девяти Экстренные службы сообщили о девяти жертвах обрушения дома в Белгороде

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Спасатели достали из-под завалов десятиэтажного дома в Белгороде тело девятой жертвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что список погибших опубликуют после завершения спасательных работ.

Тело девятого погибшего нашли под завалами дома в Белгороде, — сообщил собеседник агентства.

По словам главы региона, в настоящий момент в подъездах дома дежурят силы самообороны. Волонтеры обеспечивают подвоз горячего питания и напитков. Всех жильцов уже переселили, уточнил Гладков. Часть из них отправилась к родственникам, других разместили в пунктах временного проживания на безопасной от обстрелов территории. Также губернатор Белгородской области сообщил о работе медиков и психологов.

Вооруженные силы Украины 12 мая обстреляли Белгород, в результате чего пострадал десятиэтажный дом на улице Щорса. Весь подъезд здания был разрушен.

Ранее в Белгороде нашли тело седьмого погибшего в результате ЧП. В пресс-службе МЧС России уточнили, что его извлекли из-под завалов. В сообщении ведомства говорилось, что в результате теракта пострадали 19 человек.