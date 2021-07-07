Число жертв стихии в Краснодарском крае выросло до восьми человек

В станице Пятигорской под Горячим Ключом обнаружены тела двоих мужчин 54 лет и 70 лет, которые утонули во время наводнения. Общее число погибших выросло до восьми. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В Горячем Ключе вчера были обнаружены погибшими двое мужчин, они находились на пилораме в момент подтопления и не слышали предупреждения об эвакуации. Общее число жертв от действий стихии выросло до восьми человек, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Сoчи в результате стихии погиб один человек, затем в Туапсинском районе Краснoдарского края погибшими были обнаружены четыре человека: двое несoвершеннолетних и двое взрослых, поиски ещё одного мужчины продолжaлись.

Накануне глава Кубани Вениамин Кондратьев напомнил, что на черноморском побережье действует штормовое предупреждение. Самая сложная ситуация складывается в Сочи.