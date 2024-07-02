Число жертв шторма в Петербурге выросло до трех В Ленинградской области рабочего во время шторма убило березой

Фото: Ольга Костромина/ТАСС

В результате шторма, накрывшего Санкт-Петербург и Ленинградскую область, в Новом Токсово под Петербургом погиб 26-летний гражданин Таджикистана, сообщает «Фонтанка». Он занимался строительством на участке в коттеджном поселке Экофорест.

Инцидент произошел поздно вечером 1 июля. Мужчину насмерть придавило упавшей березой, об этом сообщили в экстренные службы накануне около 22:00.

Ранее стало известно, что в результате урагана в Санкт-Петербурге погиб 11-летний мальчик. На ребенка упало дерево. Инцидент случился у дома № 77 на проспекте Шаумяна. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии, затем наступила клиническая смерть. Ребенок скончался, не приходя в сознание.

Также стало известно, что недалеко от парка Победы 36-летнюю женщину зашибло насмерть упавшим деревом, она скончалась. В момент происшествия погибшая выносила мусор, инцидент произошел на проспекте Юрия Гагарина.

Прокуратура Петербурга проверит, как содержали насаждения и выполняли законы в сфере благоустройства. При наличии оснований ведомство примет меры прокурорского реагирования.

Мощный ураган разбушевался 1 июля в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На опубликованных в Сети кадрах видно, как штормовой ветер, порывы которого достигают до 27 м/с, сносит деревья, а ливень заполняет улицы водой.