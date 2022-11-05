Число жертв пожара в Костроме возросло до 15

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число погибших в результате пожара в кафе «Полигон» в Костроме увеличилось до 15, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По словам губернатора региона Сергея Ситникова, еще пять человек получили травмы. В Telegram-канале он выразил соболезнования родным и близким погибших.

По последним данным, жертвами пожара стали 15 человек, тела еще двоих погибших найдены при разборе завалов, — заявил представитель экстренных служб.

Пожар в кафе «Полигон» начался в ночь на 5 ноября. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи кв. м, пожару был присвоен третий номер сложности. В борьбе с огнем были задействованы 50 человек и 20 единиц техники. Из здания эвакуировали 250 человек.

По факту гибели людей СКР возбудил уголовное дело. Глава регионального СУ СК Денис Левченко взял ход расследования под личный контроль.

В прокуратуре возможной причиной пожара назвали использование одним из посетителей пиротехники. По данным СМИ, пожару предшествовала массовая драка между посетителями, в ходе которой один из них мог выстрелить сигнальной ракетницей внутри помещения и убежать. Официальных подтверждений этой версии в настоящий момент нет.