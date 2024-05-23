Число жертв пожара в Истре снова увеличилось МЧС: при пожаре в хостеле в подмосковной Истре погибли восемь человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число людей, погибших при пожаре в одном из хостелов в СНТ «Снегирь» в Истринском городском округе, увеличилось до восьми человек, сообщили в пресс-службе МЧС России. По данным ведомства, спасателям удалось ликвидировать возгорание.

Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в Подмосковье. К сожалению, восемь человек погибли, — говорится в публикации.

Ранее в Сети появились кадры с места пожара в СНТ «Снегирь» в Московской области. На них видна тлеющая постройка, пожар уничтожил ее полностью. На месте происшествия работают пожарные бригады. В ролике также можно заметить рухнувшую крышу хостела, голые кирпичные стены и тлеющие угли.

Ранее СМИ опубликовали фотографию договора, который гражданин Узбекистана заключил с хозяйкой сгоревшего под Истрой дома. В нем указан лимит в 15 человек, но слово «хостел» не упоминается. При этом среди жильцов оказались люди без регистрации, было возбуждено дело по статье «Организация незаконной миграции».

До этого СМИ сообщали о пожаре в строящемся многоэтажном доме на Алтуфьевском шоссе в районе Отрадное на северо-востоке Москвы. Уточнялось, что огонь охватил кровлю здания. Информации о пострадавших не поступало.