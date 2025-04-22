Число жертв после взрыва боеприпаса в Воронежской области увеличилось Погиб еще один мужчина при взрыве гранаты в Воронежской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Лискинском районе Воронежской области скончался второй пострадавший от взрыва гранаты, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона. Инцидент произошел утром 21 апреля во дворе дома на хуторе Калач.

По предварительной информации, граната могла быть принесена в дом одним из гостей. В результате взрыва пострадали четыре человека, в том числе 10-летний ребенок. Один из раненых лишился кисти руки, другой отказался от госпитализации. Двоих получивших медицинскую помощь не удалось спасти.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности и незаконном хранении взрывчатых веществ. В ведомстве уточнили, что граната принадлежала одному из раненых. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Белгородской области 12-летний мальчик пострадал в результате детонации мины. Глава региона Вячеслав Гладков уточнил, что несовершеннолетний находится в тяжелом состоянии, у него множественные осколочные ранения плеча, живота и ноги. Мину семье мальчика подарили несколько месяцев назад, заверив, что она обезврежена.

До этого 10-летний мальчик подорвался на мине «Колокольчик» в селе Маломихайловка Шебекинского округа Белгородской области. Ребенок скончался на месте.