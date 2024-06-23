Число жертв перестрелок в Дагестане выросло Муфтият Дагестана сообщил о девяти жертвах стрельбы и нападений в Дагестане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жертвами нападений и перестрелок в Дагестане стали девять человек, сообщил в Telegram-канале муфтият республики. По его данным, еще 25 человек получили ранения. Муфтият также выразил соболезнования семьям погибших и выразил надежду на скорейшее исцеление всех пострадавших.

Жертвами чудовищных по своей жестокости террористических атак стали сотрудники правоохранительных органов, священнослужители, рядовые граждане. Число погибших достигло девяти человек, из них семь — правоохранители. Пострадали 25 человек, — говорится в сообщении.

В Дербенте злоумышленники вечером 23 июня обстреляли из автомата синагогу и церковь. Председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев заявил, что при нападении на церковь в Дербенте был убит священник. По его данным, священнослужителю перерезали горло. В Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС. В городе объявили план «Перехват».

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что злоумышленники, устроившие вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, рассчитывали посеять панику и страх в регионе, но у них ничего не выйдет. Он добавил, что после нападений был создан оперативный штаб, принимаются все меры для сохранения безопасности жителей республики.