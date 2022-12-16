Число жертв обстрела ВСУ села в ЛНР возросло до 11

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Количество погибших в результате обстрела украинскими войсками села Лантратовка в Луганской Народной Республике возросло до 11 человек, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Судьба еще 20 человек остается неизвестной. В населенном пункте продолжается разбор завалов.

По уточненной информации, 11 человек погибли, около 20 пострадали, — сказал собеседник агентства.

Лантратовка подверглась обстрелу ВСУ рано утром 16 декабря. По сведениям экс-посла ЛНР в России Родиона Мирошника, украинские военные вели огонь из РСЗО HIMARS. По селу было выпущено три ракеты.

Накануне сообщалось об обстреле ВСУ Донецка. Там погиб один человек и еще девять мирных жителей, включая одного ребенка, пострадали. Днем ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что город подвергся самому мощному обстрелу с 2014 года. По его словам, было выпущено 40 ракет из установок «Град». По данным военкора Семена Пегова, удар по Донецку ВСУ нанесли с помощью натовского РСЗО чешского производства RM-70 модернизированного типа «Вампир». Эти комплексы превосходят «Град» по пробивной способности и разрушительной силе, отметил он.