Число жертв обстрела ВСУ рынка в Донецке вновь возросло Кулемзин: число жертв обстрела ВСУ рынка в Донецке возросло до 18 человек

Число погибших при обстреле ВСУ рынка в Кировском районе Донецка возросло до 18, написал в своем Telegram-канале глава муниципального образования городского округа Алексей Кулемзин. По его информации, ранения получили 13 человек.

Обновляются данные последствий чудовищного обстрела Кировского района. На текущий момент известно о 18 погибших и 13 раненых. Информация продолжает поступать, — написал он.

На кадрах с места происшествия видны на земле тела погибших. Прибыли кареты скорой помощи.

Обстрел Кировского района Донецка произошел в воскресенье, 21 января, около 10:00 мск. Предварительно сообщалось о 12 жертвах атаки ВСУ. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, на месте работают оперативные службы, ведется поиск фрагментов боеприпасов. Он назвал обстрел рынка в чудовищным, так как это произошло в воскресенье, когда там наиболее многолюдно.