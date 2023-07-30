Число жертв непогоды в Поволжье увеличилось В Приволжском федеральном округе из-за непогоды погибли 10 человек

Фото: t.me/mchs_official

Спасатели МЧС России работают на месте палаточного лагеря в Республике Марий Эл

Число жертв непогоды в Приволжском федеральном округе возросло до 10 человек, еще 76 пострадали, сообщили в пресс-службе МЧС России. Стихия обрушилась на восемь регионов Поволжья: Татарстан, Марий Эл, Чувашию, Нижегородскую, Пензенскую, Ульяновскую, Кировскую и Самарскую области. Ветер усиливался до 30 метров в секунду.

У озера Яльчик в палаточном лагере 8 человек погибли, 29 — пострадали, 16 из них госпитализированы. Всего в Приволжском федеральном округе от непогоды погибли 10 человек и 76 пострадали, — заявили в МЧС.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды на Горьковском водохранилище в Нижегородской области погибла 71-летняя женщина, которая находилось на парусном судне, перевернувшемся во время сильного ветра. Трех других пассажиров удалось спасти. В Татарстане девушка-подросток погибла после того, как на палатку, в которой она находилась, упало дерево.

Глава комитета гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл Александр Малкин ранее сообщил, что шквалистый ветер повалил большое количество деревьев возле озера Яльчик, излюбленном месте отдыха жителей, которые используют дикие пляжи для проведения досуга. Там был развернут палаточный лагерь. Ориентировочно было до 500 машин.