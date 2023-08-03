Число жертв крушения вертолета на Алтае выросло до шести человек

Фото: altay-avia.ru

Жертвами крушения вертолета Ми-8 в Республике Алтай стали шесть человек, сообщили в министерстве здравоохранения региона. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, в больнице скончалась 63-летняя пассажирка, госпитализированная после крушения.

Скончалась еще одна пассажирка разбившегося вертолёта, 63-летняя женщина, — говорится в сообщении.

Инцидент с вертолетом Ми-8 компании «Алтай Авиа» произошел в районе населенного пункта Тюнгур 27 июля. Вертолет потерпел крушение в момент приземления. Предполагается, что в процессе снижения он задел лопастями линию электропередач. После падения вертолет загорелся, двоим выжившим удалось самостоятельно покинуть его и дойти до больницы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения».

Девушка, выжившая в результате крушения вертолета, ранее назвала чудом свое спасение. По ее словам, после происшествия она испытывает проблемы с дыханием, так как обожгла горло дымом. Пострадавшая также рассказала, что она не слышала переговоров пилотов, так как члены экипажа находились в кабине, отдельно от пассажиров.