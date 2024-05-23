Число жертв алтайского маньяка может увеличиться СК полагает, что алтайский маньяк убил больше 11 человек

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Количество жертв алтайского маньяка Виталия Манишина может увеличиться, сообщил заместитель руководителя следственного управления СК РФ по региону Александр Жеребцов. По его словам, у следствия есть все основания полагать, что мужчина причастен и к другим преступлениям. По последним данным, он обвиняется в 11 убийствах, передает ТАСС.

У нас есть основания предполагать, что Манишин может быть причастен и к иным преступлениям. Работа продолжается, но достоверных данных, которые бы указывали на то, что он причастен еще к каким-то преступлениям, пока нет, — сообщил Жеребцов.

Дело Манишина к настоящему моменту содержит 69 томов. По данным следствия, он убил 17-летнюю девушку в 1989 году. Задержали мужчину лишь в 2023 году, после чего выявилась его причастность еще к 10 убийствам, совершенным в 1999 и 2000 годах.

В июне 2023 года Манишин признался в пяти убийствах, которые расследовались в рамках дела о барнаульском маньяке. Основная часть убийств произошла летом 2000 года. За три месяца пропали пять абитуриенток, приехавших поступать в Алтайский государственный технический университет. Родители девушек рассказали, что накануне исчезновения каждая из них собиралась встретиться с человеком, обещавшим помочь с поступлением.