Число затопленных из-за паводков участков в Подмосковье продолжает расти «Осторожно, Москва»: в Подмосковье из-за паводков затопило 906 участков

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

На сегодняшний день количество затопленных из-за паводков приусадебных участков в Подмосковье достигло 906, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его данным, за последние сутки затопило еще 224 двора.

Как пишет канал, количество пострадавших от паводков дорог, мостов и подходов к населенным пунктам не увеличилось. На опубликованных кадрах видно, что жители коттеджного поселка Дубрава-3 в Павлово-Посадском горокруге передвигаются по улицам на надувных лодках.

Ранее жительница подмосковных Химок рассказала NEWS.ru, что в городе некоторые люди не могут выйти из домов из-за затопленных улиц после сильных паводков. По ее словам, вода уже начала проникать в жилые помещения. Женщина пояснила, что обращения в МЧС, «Водоканал» и местную администрацию пока не принесли результатов.

Сотрудники МЧС России устраняют последствия паводков в 36 регионах страны, информировали в пресс-службе ведомства. Как уточнили в министерстве, всего привлечено более 3000 специалистов, которые оказывают помощь жителям, организуют лодочные переправы, доставляют продукты и предметы первой необходимости. В общей сложности были подтоплены 1970 домов.