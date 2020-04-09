Число заразившихся COVID-9 в Ставрополье превысило 50 человек

https://static.news.ru/photo/9f594d36-7af4-11ea-bc69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество случаев заражения коронавирусом в Ставропольском крае достигло 52. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Он отметил, что диагноз подтвердился у 10 человек, у которых ранее было подозрение на заболевание. Состояние троих из них медики оценивают как тяжёлое, ещё одного — средней степени тяжести.

Все пациенты изолированы в медучреждениях, полностью получают необходимую врачебную помощь, — написал губернатор в Instagram.

Владимиров также добавил, что местные власти контролируют ситуацию и продолжают наблюдение и тестирование людей, контактировавших с заболевшими. Он также призвал жителей региона соблюдать меры профилактики и режим самоизоляции.

В России на сегодняшний день зафиксировано 10,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 711 человек, умерли 79.

В мире насчитывается 1,6 млн инфицированных COVID-19. Скончались более 95 тысяч человек, выздоровели свыше 358 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что в Ставрополье жертвой коронавируса стал один человек. По словам губернатора, скончалась женщина, которая слишком поздно обратилась к врачам.