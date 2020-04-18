Число заразившихся COVID-19 в Подмосковье выросло до 3954

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Правительство Татарстана обязало жителей региона с 20 апреля носить маски во время поездок в общественном транспорте и для посещения магазинов.

[Запрещается] с 20.04.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки выход и нахождение граждан в объектах розничной торговли, предоставления услуг, в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты органов дыхания, — говорится на сайте...