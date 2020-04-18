Число заразившихся COVID-19 в Подмосковье выросло до 3954

Коронавирус зафиксирован в 61 округе Московской области. За сутки число заболевших увеличилось на 428 человек. К этому моменту в регионе уже 3954 подтверждённых случаев заражения опасным вирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации.
Случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки — 428. Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 3954 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 40 человек, — сказано в сообщении.
При этом отмечается, что выздороветь удалось 162 заболевшим.
Как писал NEWS.ru, в Московской области до конца апреля планируется развернуть более 7,5 тысячи дополнительных коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьёв.
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