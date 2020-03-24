https://static.news.ru/photo/7ec07fa2-6e62-11ea-ae86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четыре новых случая заражения коронавирусом выявлено в Челябинской области. Всего на территории региона пятеро инфицированных.

Первый замгубернатора области Ирина Гехт уточнила, что вновь заразившиеся являются членами одной семьи — муж, жена, дочь, бабушка. Все они госпитализированы.

Предыдущий случай заражения был зафиксирован в регионе 21 марта. Пациент находится в изоляции под постоянным наблюдением врачей. По их словам, болезнь у него протекает в лёгкой форме, сообщает ТАСС.

Согласно последним данным, всего в России выявлено 495 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению 22 человека.

В мире число заражения составляет свыше 422 тысяч. При этом жертвами заболевания стали 18,9 тысячи человек. Выздоровели более 108 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что в России разрабатывается новый тест на выявление коронавируса. Он позволит повысить точность диагностики, а также вести мониторинг заболевания в острой стадии.