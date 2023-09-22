Число заболевших сибирской язвой в Воронежской области выросло Число заболевших сибирской язвой в Воронежской области выросло до 11 человек

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Воронежской области зафиксирован новый случай заражения человека сибирской язвой, сообщает пресс-служба правительства региона. Таким образом общее число больных увеличилось до 11. Десять из них находятся в городской клинической больнице скорой медпомощи, еще один подросток — в детской клинической больнице № 2.

В настоящее время в Воронежской городской клинической больнице скорой медицинской помощи № 8 находятся на лечении 10 пациентов с лабораторно-подтвержденным диагнозом сибирской язвы. На базе областной детской клинической больницы № 2 продолжает лечение ребенок 2008 года, — говорится в сообщении правительства.

Власти региона отмечают, что все больные находятся в состоянии средней степени тяжести, у каждого прослеживается положительная динамика. По их словам, заразившиеся сибирской язвой получают все необходимые препараты. Новых очагов инфекции в Воронежской области нет.

Ранее Следственный комитет возбудил три уголовных дела из-за выявления очагов сибирской язвы под Воронежем. Уголовные дела были возбуждены по фактам нарушения ветеринарных правил, повлекших по неосторожности тяжкие последствия, производства в целях сбыта и сбыта группой лиц по предварительному сговору опасной для жизни и здоровья продукции, а также по факту халатности. Фигурантами дела стали скупщики некачественного мяса в Панинском районе, поставщики, реализовавшие мясо на рынке в Воронеже, владелица подсобного хозяйства, а также глава крестьянско-фермерского хозяйства в Богучарском районе.