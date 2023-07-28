Число случаев кишечной инфекции в детском лагере Удмуртии выросло до 23

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Признаки острой кишечной инфекции зафиксированы у 23 человек в детском лагере «Юность» в Воткинском районе Удмуртии, в том числе у 20 несовершеннолетних, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. Ведомство начало проверку, которая должна выяснить, как исполнялось санитарно-эпидемиологическое законодательство администрацией лагеря.

27 июля текущего года специалистами управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике зафиксированы признаки острой кишечной инфекции у 23 человек, в том числе 20 несовершеннолетних, — отмечается в сообщении.

В Минздраве республики до этого говорили, что медики осмотрели 200 детей. Один из них госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Еще 11 заболевших, включая восьмерых, были в удовлетворительном состоянии. Врачи наблюдают за всеми, кто контактировал с заболевшими.

Ранее сообщалось, что в Тамбове в ресторане «Суши Даром» отравились 25 человек. Из них 23 человека госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции. Возбуждено административное производство в отношении предпринимателя, занимающегося работой суши-бара.