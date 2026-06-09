Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до двух

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до двух

Число беспилотников, уничтоженных на подлете к Москве с начала суток, увеличилось до двух, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, силы ПВО РФ уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону города.

Сбит еще один беспилотник, — написал Собянин.

Ранее после уничтожения первого беспилотника на место падения его обломков были направлены специалисты экстренных служб. По словам Собянина, они проводят необходимые работы в районе обнаружения фрагментов аппарата.

Ранее директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина информировала, что Вооруженные силы Украины обстреляли Энергодар. По ее уточнению, атака украинской армии не носила интенсивного характера.

Прежде глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство обсуждает с Россией и Украиной возможность локального перемирия в районе Запорожской АЭС. Он уточнил, что это необходимо для проведения ремонтных работ.

Кроме того, в оперштабе Белгородской области рассказали: мирный житель региона получил акубаротравму после атаки ВСУ на автомобиль. Мужчина самостоятельно обратился к врачам. Ему оказали всю необходимую помощь, от госпитализации он отказался. Автомобиль получил сильные повреждения.