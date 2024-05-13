Число раненых при ударе ВСУ по Краснодону в ЛНР увеличилось Пасечник: число раненых при ударе ВСУ по Краснодону увеличилось до шести

Фото: defense.gov

Ракета ATACMS

Число раненых после ракетного удара Вооруженных сил Украины по промзоне города Краснодона в Луганской Народной Республике увеличилось до шести, сообщил в своем Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник. В настоящий момент известно о смерти трех человек. Глава региона назвал данную атаку ВСУ подлой.

Всего в результате подлого террористического акта (удара по Краснодону. — NEWS.ru) погибли три человека и шесть получили ранения, — написал он.

Он добавил, что в результате атаки существенные повреждения получили объекты промзоны. Глава ЛНР предположил, что противник мог нанести удар ракетами ATACMS производства США. Часть обломков снарядов была найдена в парке и жилом дворе Молодогвардейска, саперы исследуют близлежащую территорию.

Ранее украинский дрон ударил по пожарным, которые спешили на утренний вызов в Горловке в ДНР. В результате происшествия пострадали четыре сотрудника МЧС, из зоны происшествия их вывезли сослуживцы. О характере полученных ранений не сообщается.

В Белгородской области ранее сообщили о 19 погибших в результате массированной атаки ВСУ на регион. Отмечается, что 15 из них стали жертвами обрушения части многоквартирного дома, в который попала ракета.