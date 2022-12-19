Число раненных при пожаре на Марковском месторождении выросло до семи Губернатор Кобзев: при пожаре на Марковском месторождении пострадали семь человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о возросшем числе раненных при пожаре на Марковском газовом месторождении. В своем Telegram-канале он написал, что в результате ЧП пострадали семь человек. Двое их них находятся в тяжелом состоянии. Погибших, исходя из сведений МЧС, нет. Кобзев утверждает, что на место происшествия прибыли четыре бригады медицинских специалистов.

Пострадали семь человек. Два человека находятся в тяжелом состоянии, их вертолётом санавиации доставили в Братск. Четверо пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Усть-Кутскую городскую больницу. Один человек с обморожением ног будет лечиться амбулаторно, — отметил губернатор.

Всем пострадавшим Кобзев пожелал скорейшего выздоровления.

Как стало известно ранее, пожарные полностью ликвидировали возгорание на установке комплексной подготовки природного газа Марковского месторождения.

К тушению пожара привлекались 155 человек и 37 единиц техники. На месте работали сотрудники пожарной охраны Иркутской нефтяной компании, а также пожарно-спасательных частей Усть-Кута, Магистрального, Железногорска-Илимского. Изначально сообщалось. что площадь возгорания на установке месторождения составляла порядка 1000 кв. м.

Возгоранию присвоили третий номер сложности.