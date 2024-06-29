Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Севастополь сократилось Развожаев: в больницах Севастополя остаются 23 пациента после атаки ВСУ на город

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале сообщил, что в больницах города остаются 23 пациента, пострадавших в результате атаки ВСУ. По его словам, среди них трое детей. Ранее в больницах Севастополя продолжали лечение 33 пострадавших.

На сегодняшнее утро в больницах Севастополя остаются 23 пациента, в том числе 3 детей, — написал губернатор.

В Москве в медучреждениях находятся 22 человека. Речь идет о 12 детях и 10 взрослых. Столичные врачи оценивают состояние троих пациентов как стабильно тяжелое. Еще 12 находятся в состоянии средней тяжести. Семеро — легкой. Один ребенок продолжает оставаться в тяжелом состоянии.

Ранее, комментируя ситуацию в Крыму после удара ВСУ по Севастополю дальнобойными ракетами ATACMS, Развожаев заявил об усилении защиты полуострова. По его словам, речь идет о системах ПВО, модернизации систем оповещения населения, а также о расширении доступности укрытий, в том числе о строительстве нескольких сотен защитных объектах блиндажного типа.

Системы ПВО Крыма 29 июня уничтожили две воздушные цели в Балаклавском районе. Осколки упали в зоне у побережья. В районе Ялтинского кольца. Согласно предварительным данным, в районе Ялтинского кольца зафиксировано возгорание травы.