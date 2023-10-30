Число пострадавших при пожаре на АЗС в Химках увеличилось до трех

Фото: Прокуратура Московской области

Число пострадавших в результате пожара на АЗС в подмосковных Химках возросло до трех, сообщили ТАСС в оперативных службах. Пожар начался утром 30 октября. К настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

По последним данным, пострадали три человека. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Степень полученных травм устанавливается, — указано в сообщении.

Сообщалось, что причиной пожара на автозаправочной станции в Химках могла стать разгерметизация емкости с пропаном. У АЗС, расположенной неподалеку от аэропорта Шереметьево, также загорелось пять машин. Кроме того, пламя перекинулось на близлежащие бытовки. Представители МЧС России подчеркнули, что возгорание успешно локализовано, к тушению пожара привлекли 15 человек личного состава и четыре единицы спецтехники.

В минувшее воскресенье, 29 октября, в Коми загорелся резервуар с нефтью. По данным МЧС России, он находится в Усинском районе. К тушению пожара привлеки 25 единиц спецтехники и 80 человек личного состава. По предварительным данным, предоставленным компанией «ЛУКОЙЛ-Коми», в результате инцидента погиб один человек. Возможной причиной возгорания называется нарушение правил техники безопасности. По факту произошедшего проводится проверка.