Число пострадавших из-за взрывов в Новофёдоровке выросло до девяти Минздрав Республики Крым: в результате инцидента в Новофёдоровке пострадали девять человек

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Число пострадавших в результате взрывов в Новофёдоровке увеличилось до девяти, один человек погиб, заявили в Минздраве Республики Крым. В ведомстве добавили, что семеро были госпитализированы, двое обратились за медпомощью самостоятельно.

Количество пострадавших в результате происшествия в пгт Новофёдоровка Сакского района возросло до девяти. Погибший, по-прежнему, один, — говорится в сообщении.

Отмечается, что семь человек были доставлены в Сакскую районную больницу, шестерым была оказана амбулаторная медицинская помощь, седьмой пострадавший находится на стационарном лечении.

Состояние тех, кто самостоятельно обратился в больницу, оценивается как легкой степени тяжести. После оказания всей необходимой медпомощи они были отправлены домой.

Ранее стали известны обстоятельства гибели жителя Крыма. В инциденте погиб 58-летний крымчанин, в момент взрыва он совершал покупки в местном магазине «Доброцен». Мужчина получил проникающее ранение груди, которое оказалось для него смертельным. Он скончался спустя несколько минут.

Жители Крыма сообщили о взрывах в районе поселка Новофёдоровка около 15:00 по местному времени. Взрыв произошел на военном аэродроме.

В Минобороны назвали причину случившегося. Инцидент в районе Новофёдоровки, как сообщили в ведомстве, произошел в результате детонации нескольких авиационных боеприпасов. Источник сообщил, что никаких следов и улик намеренного подрыва обнаружено не было, основная версия взрывов — нарушение техники безопасности.