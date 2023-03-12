Число пострадавших в массовом ДТП под Саратовом увеличилось до 13

Фото: NEWS.ru

Количество пострадавших в массовом ДТП на федеральной трассе в Хвалынском районе Саратовской области выросло до 13, заявил в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Олег Костин. По его словам, 11 человек, а также троих детей медицинским транспортом эвакуируют в Балаковскую городскую клиническую больницу. Еще двоих на попутном транспорте доставили в Хвалынскую районную больницу. Один из детей находится в тяжелом состоянии, врачи диагностировали у него ушиб мозга.

В результате гололеда на дороге произошло массовое столкновение легковых и грузовых автомобилей, всего 21 автомобиль. В результате 13 человек пострадало, в том числе 3 детей, — говорится в сообщении.

ДТП произошло 12 марта на 93-м км трассы Р-229 в районе 07:40 утра. Причиной столкновения стал сильный туман и гололед на дороге.

Ранее в Ереване в аварию попал автобус, перевозивший сотрудников аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В результате ДТП в больницы доставлены 13 человек. Автобус Hyundai столкнулся с автомобилем BMW на окраине столицы.