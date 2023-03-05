Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области составило десять человек ДТП с участием автобуса и двух автомобилей в Нижегородской области привело к гибели человека, еще десять пострадали

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Один человек погиб, еще десять пострадали в результате аварии, в которой столкнулись автобус и два легковых автомобиля в Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Министр пояснил, что трое пострадавших, включая ребенка, самостоятельно обратились за медицинской помощью в Кстовскую ЦРБ. Еще один человек с легкими травмами отказался от госпитализации, а пятеро были эвакуированы в лечебные учреждения области. 25-летняя женщина была доставлена в больницу в состоянии средней тяжести.

После медицинского обследования и оказания помощи восемь пострадавших, включая ребенка, были направлены на амбулаторное лечение, — отметил Мелик-Гусейнов.

Авария произошла 5 марта днем в Кстовском районе возле деревни Ржавка. По данным местного МВД, водитель автобуса «ПАЗ» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями «Нива» и «Хендай». В результате аварии водитель «Нивы» погиб, а водитель и пассажир «Хендай» были доставлены в больницу.

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