Число пострадавших в ДТП со школьниками под Иркутском возросло до семи

В Иркутской области число пострадавших во время аварии с участием школьного автобуса возросло до семи. Ранее сообщалось о четырёх раненых. Как сообщает «КП — Иркутск», врачи осмотрели находившихся в автобусе детей и обнаружили ещё троих нуждающихся в медицинской помощи.

По информации правительства области, в настоящее время четыре человека эвакуированы в Черемховскую городскую больницу. Из них один ребёнок и двое взрослых находятся в состоянии средней степени тяжести, ещё один взрослый — в тяжёлом состоянии. Также два раненых школьника будут проходить лечение амбулаторно.

Власти добавили, что перед началом нового учебного года все школьные автобусы прошли технический осмотр.

Как сообщалось, авария произошла на трассе Р-255 «Сибирь» вблизи посёлка Кутулик в Иркутской области. Школьный автобус столкнулся с автомобилем УАЗ в районе 1712-го километра дороги и опрокинулся на бок. В автобусе помимо водителя, находились 18 учеников и двое сопровождавших их взрослых. По данным полиции, учащиеся второго-четвёртого классов ехали в Кутулик, чтобы посетить музей.