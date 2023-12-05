Число пострадавших в ДТП с бензовозом на Кубани возросло до 11

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Число пострадавших в ДТП с бензовозом под Славянском-на-Кубани в Краснодарском крае возросло до 11 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации района. Среди жертв значится один несовершеннолетний. Ранее в ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщали о трех погибших и семи пострадавших.

Пострадали 11 человек, из них один несовершеннолетний ребенок. Неблагоприятные погодные условия стали причиной ДТП в Славянском районе, — говорится в сообщении.

Пресс-служба МВД края опубликовала видео с места аварии. На кадрах видно, что в результате аварии у бензовоза снесло кабину и отбросило к задней части цистерны.

4 декабря в Воронежской области большегрузный автомобиль протаранил колонну Росгвардии, состоящую из трех автобусов, трех грузовиков «Урал» и двух машин сопровождения. Один человек погиб и еще шестеро пострадали. ЧП произошло в Бобровском районе на трассе М-4 «Дон». Предположительно, водитель допустил столкновение со стоящей на месте колонной, превысив скорость и не учтя погодные условия.

Ранее сообщалось, что в Карелии грузовик с прицепом столкнулся с двумя микроавтобусами. В аварии погибли четыре человека. Еще двое были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.