Число пострадавших в ДТП с автобусом в Тульской области выросло до 19

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число пострадавших в результате аварии с пассажирским автобусом в Богородицком районе Тульской области выросло до 19, 13 из них госпитализированы. Для ликвидации последствий ДТП задействованы все оперативные службы, говорится в сообщении администрации Тульской области.

Пострадавших доставили в медицинские учреждения. Остальные пассажиры обеспечены питанием в пункте приема пищи. В дальнейшем их доставят дополнительным транспортом в пункт направления, — информируют региональные власти.

По поручению губернатора региона на место происшествия выехал заместитель председателя правительства Антон Агеев, чтобы координировать работу по ликвидации последствий аварии и оказанию помощи пострадавшим.

Минздрав тульской области организовал горячую линию для родственников пострадавших, по которой можно узнать о состоянии их здоровья.

Ранее сообщалось, что пассажирский автобус, следовавший из Рязани в Старый Оскол, перевернулся на трассе М-4 «Дон». В момент ДТП в салоне находились 40 пассажиров и два водителя.