Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии выросло до восьми

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Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии выросло до восьми человек, сообщил портал «МВД Медиа». Все они были госпитализированы.

В ведомстве отметили, что всего в салоне находился 41 человек.

Как уточняет во «ВКонтакте» пресс-служба регионального управления МВД, авария произошла около 14:00. По версии полиции, водитель автобуса не справился с управлением и выехал на обочину, после чего транспортное средство перевернулось.

1 июня в Калужской области на 25-м км автодороги Вязьма — Калуга — Мосальск-2 автомобиль ВАЗ-2107 столкнулся с пассажирским автобусом, на борту которого находились 25 человек. В результате ДТП погиб водитель легкового авто. Другие участники аварии не пострадали.

Ранее сообщалось, что более десяти человек пострадали при опрокидывании пассажирского автобуса в Ростовской области на 813-м километре трассы М-4 «Дон». Госпитализированы двое. Всего в автобусе находились 32 человека.

Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с автобусом под Новосибирском. Всего в салоне находились 47 пассажиров. По предварительным данным, авария могла произойти из-за выезда автобуса на полосу встречного движения. В Минздраве сообщали, что среди пострадавших — двое детей. Все травмированные были доставлены в Ордынскую ЦРБ.