Число пострадавших в ДТП с автобусом под Пермью увеличилось СК: 12 человек пострадали в аварии с автобусом на трассе Пермь — Березники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Не менее 12 человек получили травмы в ДТП с пассажирским автобусом на трассе Пермь — Березники в Пермском крае, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. Там отметили, что троих пострадавших госпитализировали. По факту произошедшего уже возбуждено уголовно дело.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало не менее 12 человек, трое из которых госпитализированы в лечебное учреждение, — информировали в ведомстве.

Ранее пассажирский автобус попал в ДТП на 164-м километре трассы Пермь — Березники. Известно, что водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего тот вылетел на встречную полосу и угодил в кювет. Тогда считалось, что в аварии пострадали восемь человек.

До этого следователи Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту небезопасного оказания услуг после столкновения КамАЗа и рейсового автобуса с 15 пассажирами. В ДТП травмы получили пять человек. Авария произошла на автодороге Сосновый Бор — Санкт-Петербург, на перекрестке Красная Горка.

Кроме того, девушка на BMW 328 сбила 15-летнюю школьницу. Это произошло днем 7 июня на Суздальском шоссе в Петербурге в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Девочка-подросток попала под колеса, когда переезжала на дорогу на электросамокате. В состоянии средней степени тяжести ее госпитализировали.