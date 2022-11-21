Число пострадавших в ДТП с автобусом под Красноярском увеличилось до 14

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В результате автомобильной аварии с участием пассажирского автобуса в Красноярском крае пострадали 14 человек, сообщил РИА Новости источник в краевом Минздраве. По его словам, серьезных травм ни у кого выявлено не было. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы.

За помощью обратились 14 человек. Состояние средней тяжести, тяжелых нет, — поделился собеседник агентства.

Инцидент произошел утром 21 ноября на на 333 км автодороги «Канск-Абан-Богучаны». По данным МВД, водитель автобуса пытался объехать проезжавшую впереди иномарку, не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего транспортное средство опрокинулось. Всего в автобусе находилось 36 человек. По последним данным, погибших в результате аварии нет.

Ранее в МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу сообщили, что в результате ДТП с участием иномарок Kia Ceed и Datsun на трассе «Югра» в Советском районе погибли четыре человека. Водители авто получили травмы различной степени тяжести. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, по факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (ст. 264 УК РФ).

Ранее автобус Neoplan въехал в припаркованный на обочине грузовик International под Новосибирском. В результате ДТП пострадали 10 пассажиров. Всего в автобусе находились 42 человека.