Число пострадавших в ДТП с автобусом под Хабаровском выросло до 21

Фото: 27.mchs.gov.ru

Фото с места происшествия

Число пострадавших в аварии с автобусом в Хабаровском крае, перевозившим на работу вахтовиков, выросло до 21 человека. Люди госпитализированы в Троицкую ЦРБ, трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на медиков.

Двадцать один человек у нас, трое в крайне тяжелом состоянии, их эвакуируют в Хабаровск, — приводит агентство слова собеседника.

Медики не исключают, что число пострадавших может еще увеличиться. Некоторых пассажиров доставляют в больницу на попутках.

Авария произошла в Нанайском районе на 178-м км трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. В результате ДТП погибли шесть человек.

Ранее сообщалось, что УМВД по Хабаровскому краю озвучило предварительную причину ДТП с автобусом на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Водитель автобуса не справился с управлением на скользкой дороге, из-за чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.