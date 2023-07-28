Число пострадавших при взрыве в Таганроге выросло до 12

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Число пострадавших при взрыве в Таганроге выросло до 12, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По их информации, под завалами могут быть люди.

Ранее сообщалось о шести пострадавших.

Взрыв прогремел в центре Таганрога недалеко от аквапарка «Лазурный» в районе 16:00 мск. На опубликованных кадрах показаны клубы серого дыма, поднявшиеся над одним из зданий. Telegram-канал IZ.RU сообщил, что взрыв прогремел около ресторана «Чехов Сад». На фото с места происшествия видны выбитые стекла, сорванные водосточные трубы и обломки на земле.

Жительница Таганрога Ольга рассказала NEWS.ru, что во время взрыва в помещении, в котором она находилась, задрожали стены и окна. По словам женщины, непосредственно перед взрывом не было слышно никаких подозрительных звуков.

Ранее прогремел взрыв в Доме профсоюзов в Одессе. По данным полицейского отделения города, в здании сдетонировала граната. Причиной взрыва стало неосторожное обращение со снарядом. В результате происшествия погиб один человек. На место ЧП прибыла следственно-оперативная группа.