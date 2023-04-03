Число пострадавших при взрыве в Петербурге выросло до 33

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, увеличилось до 33, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав России. Ранее было известно о том, что ранения получили 32 человека.

По оперативным данным, в Санкт-Петербурге в результате инцидента в кафе пострадали 33 человека, в том числе двое подростков, один человек погиб, — цитирует агентство сообщение пресс-службы ведомства.

В министерстве уточнили, что в больницах находятся 22 пострадавших при взрыве. Состояние восьмерых медики оценивают как тяжелое, а остальных — средней и легкой степени тяжести. Все пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что семье погибшего военкора городские власти выплатят 1 млн рублей. Он также добавил, что все пострадавшие получат компенсации в размере 250 и 500 тысяч рублей в зависимости от тяжести ранения.

Взрыв в петербургском кафе на Университетской набережной прогремел накануне вечером. В этот момент в заведении проходил творческий вечер Татарского. Взрывное устройство находилось в статуэтке, которую военкору вручила девушка по имени Дарья Трепова. При задержании она заявила, что ее подставили, а в ходе допроса призналась, что принесла статуэтку со взрывчаткой в кафе, но при этом отказалась назвать человека, которые передал ей бомбу.

По факту произошедшего первоначально было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Позднее оно было переквалифицировано на более тяжкую — теракт (ч. 3 ст. 205 УК РФ). В МВД полагают, что операция по устранению Татарского была тщательно и заранее спланирована, в ней участвовали несколько человек и у каждого из них была своя роль.