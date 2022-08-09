Число пострадавших при взрывах в Новофёдоровке увеличилось до шести

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В результате взрыва на аэродроме Саки в крымском поселке Новофёдоровка пострадали шесть человек, сообщили в Минздраве республики. По данным ведомства, среди поступивших в больницу после ЧП оказался один ребенок, передает ТАСС. Ранее стало известно, что в качестве основной причины детонации боезапасов на аэродроме рассматривается нарушение пожарной безопасности.

В ГБУЗ РК «Сакская районная больница» доставлено шестеро пострадавших, один из них ребенок. <...> К сожалению, еще один человек (гражданский) погиб на месте, — заявили в Минздраве Крыма.

Об инциденте в районе Новофёдоровки стало известно 9 августа. По словам очевидца, прозвучало не менее 15 взрывов. Уточняется, что первый взрыв произошел около 15:00 по местному времени, за ним последовало еще несколько.

В Минобороны России заявили, что причиной произошедшего стала детонация авиационных снарядов. В ведомстве подчеркнули, что никакого огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было, авиационная техника в результате взрыва не пострадала.