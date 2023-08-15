Число пострадавших при взрыве в Махачкале превысило 100 человек Меликов: число пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 102 человек

Фото: mchs.gov.ru

Пожар на автозаправочной станции в Махачкале

Число пострадавших при взрыве на автозаправке «Нафта-24» в Махачкале выросло до 102 человек, сообщил на заседании оперштаба глава Дагестана Сергей Меликов. По его словам, которые цитирует РИА Новости, количество погибших по-прежнему составляет 27 человек, из них трое — дети, уточнил глава региона. Информацию об этом также подтвердили и в МЧС России.

102 человека обратились за медицинской помощью. На 06:00 в медицинских учреждениях находятся 65 человек, из них 11 детей, — заявил Меликов.

Глава Дагестана объявил 15 августа днем траура по жертва взрыва на АЗС в Махачкале.

Первые сообщения о взрыве в Махачкале стали появляться 14 августа около 22:00. По данным администрации города, детонация произошла в здании автосервиса рядом с торговым центром, после чего начался пожар. Площадь возгорания составила по меньшей мере 500 квадратных метров. Сотрудникам полиции пришлось уводить людей из-за угрозы повторной детонации. Также было отключено газоснабжение. Городские власти настоятельно рекомендовали без крайней необходимости не ехать в сторону взрыва.

В социальных сетях появилась видеозапись момента взрыва на автозаправке в Махачкале. Также очевидцы опубликовали кадры с места происшествия. Были слышны крики, что нужно вытаскивать пострадавших из автобуса. Одна из ближайших больниц переполнена. Люди лежат в коридорах прямо на полу.