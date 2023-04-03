Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге возросло до 30

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество пострадавших в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге увеличилось до 30 человек, сообщает пресс-служба Минздрава России в воскресенье. Из них 24 человека были госпитализированы.

24 пострадавших были доставлены в медицинские учреждения Санкт-Петербурга с места происшествия. Еще 6 пострадавших самостоятельно обратились за медицинской помощью через некоторое время после инцидента, — говорится в сообщении.

Пресс-служба министерства уточнила, что шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Еще 24 человека, включая подростка, имеют среднюю и легкую степень тяжести травм.

Представители пресс-службы городского комитета по здравоохранению сообщили, что девочке, пострадавшей в результате взрыва, была проведена операция по удалению осколков, и для ее жизни нет угрозы.

Взрыв произошел вечером 2 апреля во время творческого вечера военного корреспондента. Сам Татарский скончался. По одной из версий, источником взрыва стала статуэтка, которую военкору передала поклонница до начала мероприятия. Причастность девушки к преступлению пока не установлена. Сама девушка находится в одной из больниц.

Ранее Главное управление уголовного розыска МВД России присоединилось к расследованию. Сотрудники ведомства отправились в Санкт-Петербург, где должны будут помочь сотрудникам ГУ МВД России по городу и области установить и задержать причастных к организации взрыва в кафе.